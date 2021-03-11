Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала свой новый яркий образ для телевидения

54-летняя звезда решила показать поклонникам частичку своих рабочих будней, и поделилась новыми кадрами из жизни в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, день у актрисы выдался очень занятым. В коротком видео она показала, как прихорашивается в гримерке перед появлением на телевидении. На кадрах Сумская снимает на телефон свое отражение в зеркале.

Актриса позирует в стильном брючном костюме с жилетом. Наряд сразу же привлекает к себе внимание своим жизнерадостным ярко-оранжевым цветом. Он задает настроение всему образу артистки.

На кадрах Сумская задумчиво рассматривает себя в зеркале, поправляя волосы. Позже она показала себя на съемках в студии.

«Сегодня еще одна съемка. Очень насыщенный творческий день», - рассказала актриса в еще одном видео.

Ранее мы писали, что актриса опубликовала в Инстаграм ретро фото. Этот образ не только восхитил фанатов, но и напомнил знаменитую Мадонну.

На фото можно увидеть Ольгу Сумскую позирующую на фоне кораблей и моря. На ней красное трикотажное платье, сверху надета прозрачная черная куртка.

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