Популярна українська актриса Ольга Сумська розкрила деталі участі свого чоловіка, Віталія Борисюка, у шоу "Голос країни-11"

Відомий актор і співак Віталій Борисюк здивував своєю появою на розважальному шоу під час сліпих прослуховувань, повідомляє Politeka.net.

Артист твердо вирішив будувати сольну кар'єру, а участь в проєкті має допомогти йому в розвитку. До слова, тренером виконавця став співак Олег Винник.

Ольга Сумська у програмі "Світське життя" розповіла Катерині Осадчій, як зараз проходить участь її чоловіка. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка поділилася, що могла б зателефонувати тренеру чоловіка і "замовити слівце", але не зробила цього.

За словами Ольги, з її боку було б непорядно і неблагородно зателефонувати Виннику.

Також актриса розповіла, чи хвилюється, що після шоу у її чоловіка з'явиться армія прихильниць.

«До речі, коли він вперше з'явився на “Голосі", жінки до нього підходили, навіть якщо я поруч стояла, вони не звертали на мене уваги і починалося. Звичайно, я ризикую, але це і буде випробування на витривалість і на справжність почуттів», — розповіла артистка.

Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк вже багато років разом. Актриса пішла від першого чоловіка, актора Євгена Паперного, з маленькою донькою, Антоніною.

Паперний в одному з інтерв'ю згадав, що у нього з Борисюком відбулася чоловіча розмова, під час якої останній зізнався - його почуття серйозні і він закоханий у Сумську ще зі студентства.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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