Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, показала стильний лук для прогулянки в березневий день

Як передає Politeka.net, 30-річна актриса володіє відмінним смаком і часто демонструє свої модні і стильні образи шанувальникам в соцмережах. Так на сторінці знаменитості в Instagram з'явилося фото в лаконічному образі для прогулянки.

Антоніна позувала в довгому темному пальто, брюках з високою талією, смугастому світшоті і стильних кросівках.

Доповнила прогулянковий образ чорною кепкою і невеликим рюкзачком.

Популярні новини зараз

Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"

Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"

Спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "Як троянда у футлярі"

Осадча без Горбунова раптово покинула Україну, поскаржившись на локдаун: "Найсумніше..."

Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Показати ще

На обличчі у дочки Сумської був непомітний денний макіяж, а розпущене волосся майоріло на вітрі.

Шанувальники залишилися задоволені, зазначивши, що практично у всіх нарядах Тоня Паперна виглядає добре.

"У всіх ти 👖 👟 👟 🧢Тоня👗 👠 👠нарядах хороша хороша!🤗",

"Дуже стильно, "весняна"," улюблений стиль", Вау!", - висловилися вони.

Варто сказати, що Антоніна Паперна потомствена актриса. Вона успадкувала професію своїх батьків і перебралася подалі від них до Москви, де отримала популярність, знявшись у багатьох рейтингових серіалах.

Зараз дівчина живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличевим. Минулого року вона народила для нього другу дитину, сина Володимира. Першою була їхня дочка Єва, їй вже три роки.

Нагадавши, дочка Ольги Сумської в хутряній шапці вразила схожістю із зірковою матусею: "Чого ти настільки красива?".

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської похвалилася ідеальною зовнішністю в зимовому одязі: "для жінок завжди актуальна...".