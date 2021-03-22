Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської, показала стильний лук для прогулянки в березневий день

Як передає Politeka.net, 30-річна актриса володіє відмінним смаком і часто демонструє свої модні і стильні образи шанувальникам в соцмережах. Так на сторінці знаменитості в Instagram з'явилося фото в лаконічному образі для прогулянки.

Антоніна позувала в довгому темному пальто, брюках з високою талією, смугастому світшоті і стильних кросівках.

Доповнила прогулянковий образ чорною кепкою і невеликим рюкзачком.

На обличчі у дочки Сумської був непомітний денний макіяж, а розпущене волосся майоріло на вітрі.

Шанувальники залишилися задоволені, зазначивши, що практично у всіх нарядах Тоня Паперна виглядає добре.

"У всіх ти 👖 👟 👟 🧢Тоня👗 👠 👠нарядах хороша хороша!🤗",

"Дуже стильно, "весняна"," улюблений стиль", Вау!", - висловилися вони.

Варто сказати, що Антоніна Паперна потомствена актриса. Вона успадкувала професію своїх батьків і перебралася подалі від них до Москви, де отримала популярність, знявшись у багатьох рейтингових серіалах.

Зараз дівчина живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличевим. Минулого року вона народила для нього другу дитину, сина Володимира. Першою була їхня дочка Єва, їй вже три роки.

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