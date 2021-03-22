Актриса Антонина Паперная, дочка артистки Ольги Сумской, показала стильный лук для прогулки в мартовский день

Как передает Politeka.net, 30-летняя актриса обладает отменным вкусом и часто демонстрирует свои модные и стильные образы поклонникам в соцсетях. Так на странице знаменитости в Instagram появилось фото в лаконичном образе для прогулки.

Антонина позировала в длинном темном пальто, брюках с высокой талией, полосатом свитшоте и стильных кроссовках.

Дополнила прогулочный образ черной кепкой и небольшим рюкзачком.

На лице у дочки Сумской был неброский дневной макияж, а распущенные волосы развевались на ветру.

Поклонники остались довольны, отметив, что практически во всех нарядах Тоня Паперная выглядит хорошо.

"Во всех ты 👖👟👟🧢Тоня👗👠👠нарядах🌷хороша!🤗",

"Очень стильно, " Весенняя", "Любимый стиль", Вау!", - высказались они.

Стоит сказать, что Антонина Паперная потомственная актриса. Она унаследовала профессию своих родителей и перебралась подальше от них в Москву, где получила популярность, снявшись во многих рейтинговых сериалах.

Сейчас девушка живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Ягличевым. В прошлом году она родила для него второго ребенка, сына Владимира. Первой была их дочь Ева, ей уже три года.

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