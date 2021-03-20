Актриса Ольга Сумская показала, как провела время в компании двух горячих мужчин

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская побывала на церемонии вручения премии "Человек года". Оттуда в своих Instagram-сторис звезда транслировала почти все, что происходило на сцене и за сценой. Так, помимо выступлений звезд и детей, актриса показала на фото и видео своих друзей и звездных гостей вечеринки.

Так, Ольга сняла видео в компании двух известных украинских исполнителей – Павла Зиброва и Виталика Козловского. На мероприятие она пришла в роскошном желтом платье с черной вышивкой, у нее красивая укладка и яркий вечерний макияж. Сумская радостно подошла к мужчинам, намекнув, что на вечеринке без мужа.

"Сегодня мне повезло дважды – встретить таких красавцев. Вы понимаете меня, да?", - говорит Ольга в кадре. Тут в диалог вступает Зибров: "Я завожусь. Я завожусь", - кокетливо говорит он. Свои "пять копеек" вставляет и Козловский: "Обожаю, обожаю". Дальше Ольга делает нечто непредсказуемое – она начинает исполнять песню Наташи Могилевской "Я завелась, останови меня", а мужчины ей радостно подпевают.

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

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