Украиснкая актриса Ольга Сумская впечатлила моложавой внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 54-летняя звезда опубликовала фото, на котором позировала рядом с известным фотографом Ростиславом Рипкой. Как известно, Ростислав создал фото книгу «Вдохновение», в которой собрал фотографии известных украинских женщин. Для каждой звезды был выбран соответствующий образ, который раскрыл все самое красивое в них.

Ольга Сумская была одной из женщин, чьи фото представлены в книге. На снимке, которым Сумская поделилась в сторис, она позировала в кожаных штанах и куртке-косухе, под которую надела толстовку яркого цвета. Волосы эффектной блондинки были накручены. Она выглядела как молодая женщина и совсем не похожа была на бабушку. Напомним, что у Сумской уже есть внук и внучка, которых актрисе подарила старшая дочь.

Стоит отметить, что Сумская всегда прекрасно выглядела и держала себя в форме. Повезло ее мужу, актеру и певцу Виталию Борисюку.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская впечатлила внешним видом на светском мероприятии. Красотка надела шикарное желтое платье с вышивкой, стилизованное под национальный костюм. Позировала звезда в объятиях харизматичного Павла Зиброва.

Напомним, что Сумская покуражилась в компании поджарых жеребцов, показав своего фаворита: "Мой красавчик!".

Как сообщала Politeka, Сумская эмоционально объяснила украинцам, почему ее дочь перебралась в Россию: "Не имеете никакого права...".

Также Politeka писала, что Сумская заставила жену Комарова из «Мир наизнанку» визжать от восторга: «Сейчас посмотрим…».