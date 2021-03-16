Актриса Ольга Сумська збентежила свіжими кадрами зі своїми "улюбленцями"

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала кілька кумедних моментів, будучи в готельно-ресторанному комплексі за містом.

Так, яскраво нафарбована Ольга з червоною помадою на губах і з розкішною укладкою безтурботно наблизилася з камерою до вольєрів з тваринами.

"Ну, як це ми в "Чумацькому Шляху" і не зазирнемо до прекрасних коників", - повідомила актриса.

Сумська відразу ж вибрала собі фаворита - м'язистого коня світло-коричневого кольору.

"Ось він, мій улюбленець... Мій красунчик! Привіт, мій хороший", - ласкаво заговорила з ним вона.

Кінь спочатку зацікавився, хто це до нього підійшов, а потім несподівано відштовхнув Ольгу.

"Ой, боже! Бачиш, відштовхнув мене", - скривилася вона.

Наступний "улюбленець" виявився куди поступливішим.

"А ось це добрий кінь, він не штовхається. До нього можна підійти, погладити... просить у мене щось смачненьке", - приголубила його зірка.

Раніше ми розповідали, Сумська викликала у публіки захват спільним фото зі співаком Павлом Зібровим. З одного боку він обіймав за талію Ольгу, а з іншого - ще одну блондинку.

Щаслива Сумська в довгій жовтій сукні з вишивкою розтанула в руках відомого "усача", забувши про свого чоловіка Віталія Борисюка, який став новою зіркою "Голосу країни".

Нагадаємо, що Ольга Сумська В лосинах показала їх з Борисюком розкішну спальню, розміри вражають: "радію...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська похвалилася" ожившими " фото свого дитинства, як виглядала зірка:"Лялюня".

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