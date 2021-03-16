Актриса Ольга Сумская обескуражила свежими кадрами со своими "любимчиками"
Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала несколько забавных моментов, будучи в гостинично-ресторанном комплексе за городом.
Так, ярко накрашенная Ольга с красной помадой на губах и с роскошной укладкой беспечно приблизилась с камерой к вольерам с животными.
"Ну, как это мы в "Чумацькому Шляху" и не заглянем к прекрасным лошадкам", - сообщила актриса.
Сумская сразу же выбрала себе фаворита - поджарого коня светло-коричневого цвета.
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"Вот он, мой любимец... Мой красавчик! Привет, мой хороший", - ласково заговорила с ним она.
Конь сначала заинтересовался, кто это к нему подошел, а потом неожиданно оттолкнул Ольгу.
"Ой, боже! Видишь, оттолкнул меня", - пожаловалась та и состроила недовльную гримасу.
Следующий "любимец" оказался куда покладистей.
"А вот это добрый конь, он не толкается. К нему можно подойти, погладить... просит у меня что-то вкусненькое", - приголубила его звезда.
Ранее мы рассказывали, Сумская вызвала у публики восторг совместным фото с певцом Павлом Зибровым. С одной стороны он обнимал за талию Ольгу, а с другой - еще одну блондинку.
Счастливая Сумская в длинном желтом платье с вышивкой растаяла в руках известного "усача", забыв о своем супруге Виталии Борисюке, ставшем новой звездой "Голоса країни".
Напомним, что Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь...".
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась "ожившими" фото своего детства, как выглядела звезда: "Лялюня".
Также Politeka писала, что Сумская поделилась простым рецептом очень необычных блинов: «Можно побаловать себя!».