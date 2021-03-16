Актриса Ольга Сумская обескуражила свежими кадрами со своими "любимчиками"

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала несколько забавных моментов, будучи в гостинично-ресторанном комплексе за городом.

Так, ярко накрашенная Ольга с красной помадой на губах и с роскошной укладкой беспечно приблизилась с камерой к вольерам с животными.

"Ну, как это мы в "Чумацькому Шляху" и не заглянем к прекрасным лошадкам", - сообщила актриса.

Сумская сразу же выбрала себе фаворита - поджарого коня светло-коричневого цвета.

"Вот он, мой любимец... Мой красавчик! Привет, мой хороший", - ласково заговорила с ним она.

Конь сначала заинтересовался, кто это к нему подошел, а потом неожиданно оттолкнул Ольгу.

"Ой, боже! Видишь, оттолкнул меня", - пожаловалась та и состроила недовльную гримасу.

Следующий "любимец" оказался куда покладистей.

"А вот это добрый конь, он не толкается. К нему можно подойти, погладить... просит у меня что-то вкусненькое", - приголубила его звезда.

Ранее мы рассказывали, Сумская вызвала у публики восторг совместным фото с певцом Павлом Зибровым. С одной стороны он обнимал за талию Ольгу, а с другой - еще одну блондинку.

Счастливая Сумская в длинном желтом платье с вышивкой растаяла в руках известного "усача", забыв о своем супруге Виталии Борисюке, ставшем новой звездой "Голоса країни".

Напомним, что Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась "ожившими" фото своего детства, как выглядела звезда: "Лялюня".

Также Politeka писала, что Сумская поделилась простым рецептом очень необычных блинов: «Можно побаловать себя!».