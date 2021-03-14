Известная украинская актриса Ольга Сумская впечатлила внешним видом на светском мероприятии

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором позировала в объятиях харизматичного Павла Зиброва. Сумская была одета в длинное желтое платье с вышивкой, стилизованное под национальный костюм. Рядом стоял Зибров. Он был одет в черные штаны и футболку. Кроме этого, для фото позировала эффектная блондинка в красном костюме. Сумская и блондинка обступили артиста с двух сторон.

Стоит отметить, что выглядела на фото Сумская просто восхитительно. Она улыбалась и светилась от счастья, растаяв в руках Зиброва и забыв про своего мужа, Виталия Борисюка, который стал новой звездой вокального шоу «Голос країни».

Как известно, Сумской уже 54 года, однако на фото она выглядит значительно моложе. Артистка следит за своей внешностью, что позволяет ей выглядеть на все 100%.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская одурманила вызывающим образом, продемонстрировав невероятно глубокое декольте. Актриса покрасовалась перед камерой в черном платье, дополнив образ интересной шляпкой с бантом и ярким макияжем с красной помадой.

Напомним, что Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась "ожившими" фото своего детства, как выглядела звезда: "Лялюня".

Также Politeka писала, что Сумская поделилась простым рецептом очень необычных блинов: «Можно побаловать себя!».