Відома актриса театру і кіно Ольга Сумська показала свої дитячі фото, красуня вже тоді полонила серця

Як передає Politeka.net, в сторіс на своїй сторінці Instagram Ольга Сумська розмістила кілька оцифрованих і оброблених "ожилих" фото, на яких красуні 4-5 та 12 років. Серед виставлених фото одна, найбільш дорога серцю актриси - з її батьком.

Спершу Ольга В'ячеславівна розмістила миле фото, на якому дівчинка стоїть на стільчику в платтячку в горошок і з бантиком. Пустотлива красуня дивиться та сторону і моргає. Попри те, що фото чорно-біле, дуже ефектно виглядає. Актриса вже в маленькому віці була справжньою артисткою.

Після Ольга розмістила фото з підписом "Тато - моя любов!", на знімку В'ячеслав Сумський притискає дівчинку, що сміється, до щоки та обидва мило посміхаються, знімок вийшов дуже живим і красивим. Батько актриси був неймовірно красивий і привабливий. Тепер ясно в кого Ольга Сумська вийшла такою красунею.

На останньому кадрі Оля показала свою підліткову фотографію, підписавши "Лялюня...12 років". на знімку дівчина серйозна і симпатична відводячи погляд в сторону

Звичайно публічних коментарів до фото немає, однак, не складно здогадатися, що шанувальники знаменитої актриси по достоїнству оцінили, переглядали та вдивлялися в улюблені риси дитячих фото знаменитості.

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