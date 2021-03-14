Известная актриса театра и кино Ольга Сумская показала свои детские фото, милашка уже тогда полонила сердца

Как передает Politeka.net, в сторис на своей странице Инстаграм Ольга Сумская разместила несколько оцифрованных и обработанных "оживших" фото, на которых красотке 4-5 и 12 лет. Среди выставленных фото одна, наиболее дорогая сердцу актрисы - с ее отцом.

Сперва Ольга Вячеславовна разместила милое фото, на котором девочка стоит на стульчике в платьице в горошек и с бантиком. Озорная красотка смотрит тв сторону и моргает. Несмотря на то, что фото черно-белое, очень эффектно выглядит. Актриса уже в маленьком возрасте была настоящей артисткой.

После Ольга разместила фото с подписью "Тато - моя любов!", на снимке Вячеслав Сумской прижимает смеющуюся девочку к щеке и оба мило улыбаются, снимок вышел очень живым и красивым. Отец актрисы был невероятно красив и обаятелен. Теперь ясно в кого Ольга Сумская вышла такой красоткой.

На последнем кадре Оля показала свою подростковую фотографию, подписав "Лялюня...12 років". на снимке девушка серьезная и симпатичная отводя взгляд в сторону

Конечно публичных комментариев к фото нет, однако, не сложно догадаться, что поклонники знаменитой актрисы по достоинству оценили, просматривали и вглядывались в любимые черты детских фото знаменитости.

Напомним, что Сумская поделилась простым рецептом очень необычных блинов: «Можно побаловать себя!»

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."

Также Politeka писала, что 54-летняя Сумская покрасовалась перед зеркалом в сочном весеннем образе: "Очень насыщенный день"