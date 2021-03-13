Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась рецептом необычных блинов

Как сообщает Politeka.net популярная артистка на своей странице в Инстаграм рассказала, как обычное блюдо сделать оригинальной.

"Масленица продолжается! Еще пару дней можно побаловать себя вкусностями! Предлагаю приготовить разноцветные блины! Все очень просто», - отметила актриса.

Итак, для теста нужно взбить яйца с молоком и мукой. Добавить соль и масло. Затем разделить тесто на три тарелки и добавить в одну сок из вареной свеклы (потереть и отжать на сито). Во вторую миску с тестом добавить сок шпината (взбить листья шпината в блендере, добавив пару столовых ложек воды, чтобы схватилось, отжать на сито или марлю). В третью миску додоти сок сырой моркови, или как вариант - куркумы(морковь натереть и отжать на сито)

"У нас получилось три разноцветных теста, как светофор! Выпекаем и подаем к столу!"- подытожила актриса.

Ранее Сумская поделилась рецептом печеных яблок с черносливом и курагой в белом вине.

Нужно почистить яблоки (сорта Голден), вырезать в них луночки, начинить черносливом (можно добавить грецкие орешки). Обложить курагой и залить белым вином наполовину с водой(150мл/150мл). Добавить корицу и немного сахара или стевии.

Запекать 30-40 минут.

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