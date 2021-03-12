Відома актриса Ольга Сумська вирішила похвалитися своїми хоромами, показавши їх з Борисюком розкішну спальню, і ... "святая святих"

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська вирішила показати в яких хоромах живе зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. У своєму сторіс на Instagram Сумська показала, як виглядає спальня і туалетні кімнати подружжя, як виявилося їх, у знаменитого подружжя дві.

У відео Ольга знімається в чорних спортивних легінсах і червоному светрі, волосся нев'янучої красуні спадають рівними струменями на плечі. Актриса стоїть босоніж на білому ламінаті, і знімає відео на свій смартфон.

Чудова розкішна спальня позаду актриси виконана в молочній колірній гамі. Простора спальня, де багато простору, і лише величезне ліжко і тумбочка наповнюють кімнату. "Друзі, я радію, тому що тут ідеальна чистота!",- сказала актриса.

Після чого Сумська показала свята святих, свій "будуар", кімнату, де знаменитість наводить красу, а також туалетну кімнату Віталія Борисюка. Як виявилося місць для чепуріння в артистів два, для кожного своє. Зручно, коли в родині живе парочка публічних людей.

Самого Борисюка в кадрі помічено не було. У своєму відео Сумська похвалила клінінг-компанію, яка навела порядок в будинку знаменитості.

Нещодавно Ольга Сумська вирішила показати шанувальникам, як проходять її робочі будні. Актриса з'явилася в морквяному брючному костюмі, позуючи і чепурячись перед виходом на телебачення.

Актриса постала перед фанатами в стильному брючному костюмі з жилетом. Помітний одяг привернув до себе увагу колоритом, підкресливши при цьому самобутність актриси та підбадьорив настрій.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська покрасувалася перед дзеркалом у соковитому весняному образі:"дуже насичений день".

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