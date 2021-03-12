Известная актриса Ольга Сумская решила похвастаться своими хоромами, показав их с Борисюком роскошную спальню, и ... "святая святых"

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская решила показать в каких хоромах живет со своим супругом Виталием Борисюком. В своем сторис на Инстаграм Сумская показала, как выглядит спальня и туалетные комнаты супругов, как оказалось их, у знаменитой четы две.

В видео Ольга снимается в черных спортивных леггинсах и красном свитере, волосы неувядающей красотки ниспадают ровными струями на плечи. Актриса стоит босиком на белом ламинате, и снимает видео на свой смартфон.

Великолепная роскошная спальня позади актрисы выполнена в молочной цветовой гамме. Просторная спальня, где много пространства, и лишь огромная кровать и тумбочка наполняют комнату. "Друзья, я радуюсь, потому что тут идеальная чистота!", - сказала актриса.

После чего Сумская показала святая святых, свой "будуар", комнату, где знаменитость наводит красоту, а также туалетную комнату Виталия Борисюка. Как оказалось мест для прихорашивания у артистов два, для каждого свое. Удобно, когда в семье живет парочка публичных людей.

Самого Борисюка в кадре замечено не было. В своем видео Сумская похвалила клининг-компанию, которая навела порядок в доме знаменитости.

Недавно Ольга Сумская решила показать поклонникам, как проходят ее рабочие будни. Актриса появилась в морковном брючном костюме, позируя и прихорашиваясь перед выходом на телевидение.

Актриса предстала перед фанатами в стильном брючном костюме с жилетом. Броская одежда привлекла к себе внимание колоритом, подчеркнув при этом самобытность актрисы и подзадорив настроение.

Напомним, что 54-летняя Сумская покрасовалась перед зеркалом в сочном весеннем образе: "Очень насыщенный день".

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