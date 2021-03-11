Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала свій новий яскравий образ для телебачення

54-річна зірка вирішила показати шанувальникам частинку своїх робочих буднів, і поділилася новими кадрами з життя в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, день у актриси видався дуже зайнятим. У короткому відео вона показала, як чепуриться в гримерці перед появою на телебаченні. На кадрах Сумська знімає на телефон своє відображення в дзеркалі.

Актриса позує в стильному брючному костюмі з жилетом. Наряд відразу ж привертає до себе увагу своїм життєрадісним яскраво-помаранчевим кольором. Він задає настрій всьому образу артистки.

На кадрах Сумська задумливо розглядає себе в дзеркалі, поправляючи волосся. Пізніше вона показала себе на зйомках в студії.

"Сьогодні ще одна зйомка. Дуже насичений творчий день", - розповіла актриса в ще одному відео.

Раніше ми писали, що актриса опублікувала в Instagram ретро фото. Цей образ не тільки захопив фанатів, але і нагадав знамениту Мадонну.

На фото можна побачити Ольгу Сумську позуючу на тлі кораблів і моря. На ній червоне трикотажне плаття, зверху надіта прозора чорна куртка.

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