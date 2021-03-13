Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася рецептом незвичайних млинців

Як повідомляє Politeka.net, популярна артистка на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як звичайну страву зробити оригінальною.

«Масляна триває! Ще пару днів можна по балувати себе смаколиками! Пропоную приготувати різнокольорові млинці! Все дуже просто», - зазначила актриса.

Отже, для тіста потрібно збити яйця з молоком і борошном. Додати сіль і олію. Потім розділити тісто на три тарілки і додати в одну сік з вареного буряка (потерти і відтиснути на сито). В другу миску з тістом додати сік шпинату (збити листя шпинату блендером, додавши пару столових ложок води, щоб схопилося, відтиснути на сито або марлю). В третю миску додоти сік сирої моркви, або як варіант - куркуми,(моркву натерти і відтиснути на сито)

«У нас вийшло три різнокольорових тіста, як світлофор! Випікаємо і подаємо до столу!» - підсумувала акторка.

Раніше Сумська поділилася рецептом печених яблук з чорносливом і курагою в білому вині.

Потрібно почистити яблука (сорту Голден), вирізати в них луночки, начинити чорносливом (можна додати волоські горішки). Обкласти курагою і залити білим вином наполовину з водою(150мл/150мл). Додати корицю і трохи цукру або стевії.

Запікати 30-40 хвилин.

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