Українська актриса Ольга Сумська вразила молоду телеведучу Олександру Кучеренко, яка є дружиною тревел-ведучого Дмитра Комарова
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сумська опублікувала відео, на якому разом з Кучеренко позувала на вулиці, не дивлячись на погану погоду. Сумська була одягнена в спортивний костюм. Обличчя вона прикрила сонцезахисними окулярами. Кучеренко вибрала для зйомок стильне пальто в клітинку. Вона була дуже натхненна і щаслива, що братиме інтерв'ю у такої зірки.
"Сьогодні я зустрілася з Олександрою Кучеренко", - зазначила загадкова Сумська.
Молода телеведуча не змогла стримати емоції, перебила Сумську і радісно затараторила.
«В якому проекті? У проекті "33 за 3". Зараз подивимося, чи встигнете відповісти за три хвилини на мої 33 питання», - заявила вона.
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"Я буду намагатися", - все так само спокійно відповіла Сумська.
Раніше ми писали, що Ольга Сумська показала свій новий яскравий образ для телебачення. 54-річна зірка позувала в гримерці, знімаючи на телефон своє відображення в дзеркалі. Актриса вибрала яскравий червоний костюм з жилетом. Наряд відразу ж привернув до себе увагу своїм життєрадісним кольором.
Нагадаємо, що Сумська в розкішній сукні забула про Борисюка, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото зіркової парочки.
Як повідомляла Politeka, Сумська покуражилася в компанії підсмажених жеребців, показавши свого фаворита: "мій красунчик!".
Також Politeka писала, що Ольга Сумська у сукні-вишиванці вразила виглядом поруч з Борисюком на публіці: фатальна жінка.