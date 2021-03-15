Українська актриса Ольга Сумська зачарувала кадрами у сукні-вишиванці поруч зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком

Відома артистка регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. У своєму мікроблозі вона ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, але і публікує цікаві фотографії, передає Politeka.net

Так, в розділі "сторіз» "українська Роксолана " показала кадри закулісся, на яких вона позувала зі своїм чоловіком і з іншими артистами, серед яких були співак Павло Зібров і українська виконавиця Наталія Валевська.

Ольга вбралася в розкішну довгу сукню-вишиванку жовтого кольору.

Особливий шарм наряду надала чорна вишивка, якою оснащено сукню. Вона прикрашала пишні рукави, комір, поділ спідниці. Гарний візерунок додавав ще більшої ошатності сукні.

Волосся нев'янучої красуні спадали рівними пасмами на плечі.

Фанати не змогли обговорити зовнішність актриси, так як в розділі сторіз можливості коментувати немає.

Нагадаємо, що 54-річна Сумська покрасувалася перед дзеркалом у соковитому весняному образі:"дуже насичений день".

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