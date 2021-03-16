Украиснкая актриса Ольга Сумская впечатлила молодую телеведущую Александру Кучеренко, которая является женой тревел-ведущего Дмитрия Комарова

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сумская опубликовала видео, на котором вместе с Кучеренко позировала на улице, не взирая на плохую погоду. Сумская была одета в спортивный костюм. Лицо она прикрыла солнцезащитными очками. Кучеренко выбрала для съемок стильное пальто в клеточку. Она была очень воодушевлена и счастлива, что будет брать интервью у такой звезды.

«Сегодня я встретилась с Александрой Кучеренко», - отметила загадочная Сумская.

Молодая телеведущая не смогла сдержать эмоции, перебила Сумскую и радостно затараторила.

«В каком проекте? В проекте «33 за 3». Сейчас посмотрим, успеете ли ответить за три минуты на мои 33 вопроса», - заявила она.

«Я буду стараться», - все также спокойно ответила Сумская.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская показала свой новый яркий образ для телевидения. 54-летняя звезда позировала в гримерке, снимая на телефон свое отражение в зеркале. Актриса выбрала яркий красный костюм с жилетом. Наряд сразу же привлек к себе внимание своим жизнерадостным цветом.

Напомним, что Сумская в роскошном платье забыла про Борисюка, растаяв в объятиях известного красавца: фото звездной парочки.

Как сообщала Politeka, Сумская покуражилась в компании поджарых жеребцов, показав своего фаворита: "Мой красавчик!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская в платье-вышиванке поразила видом рядом с Борисюком на публике: роковая женщина.