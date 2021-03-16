Украиснкая актриса Ольга Сумская впечатлила молодую телеведущую Александру Кучеренко, которая является женой тревел-ведущего Дмитрия Комарова
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сумская опубликовала видео, на котором вместе с Кучеренко позировала на улице, не взирая на плохую погоду. Сумская была одета в спортивный костюм. Лицо она прикрыла солнцезащитными очками. Кучеренко выбрала для съемок стильное пальто в клеточку. Она была очень воодушевлена и счастлива, что будет брать интервью у такой звезды.
«Сегодня я встретилась с Александрой Кучеренко», - отметила загадочная Сумская.
Молодая телеведущая не смогла сдержать эмоции, перебила Сумскую и радостно затараторила.
«В каком проекте? В проекте «33 за 3». Сейчас посмотрим, успеете ли ответить за три минуты на мои 33 вопроса», - заявила она.
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«Я буду стараться», - все также спокойно ответила Сумская.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская показала свой новый яркий образ для телевидения. 54-летняя звезда позировала в гримерке, снимая на телефон свое отражение в зеркале. Актриса выбрала яркий красный костюм с жилетом. Наряд сразу же привлек к себе внимание своим жизнерадостным цветом.
Напомним, что Сумская в роскошном платье забыла про Борисюка, растаяв в объятиях известного красавца: фото звездной парочки.
Как сообщала Politeka, Сумская покуражилась в компании поджарых жеребцов, показав своего фаворита: "Мой красавчик!".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская в платье-вышиванке поразила видом рядом с Борисюком на публике: роковая женщина.