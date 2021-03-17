"Це було 10 років тому!"

Актрису Ольгу Сумську виводить з себе "смакування" в публіці ситуації з переїздом її старшої дочки Тоні Паперної в Росію

Про це 54-річна зірка заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі "TalaVision". Ольга не стримала емоцій, коментуючи численні закиди на адресу її доньки та її самої.

"Вона поїхала туди 10 років тому, це важливо. Тому коли сьогодні мені закидають щось таке, я відразу роблю "Фас!". Тому що, люди добрі, вибачте мене, це особисте життя людини. Ви не маєте ніякого права критикувати, звертати уваги, щось там закидати", - заявила Сумська.

Актриса пояснила, чому Тоня переїхала в Росію: "Їй захотілося закінчити вуз один з найпопулярніших і вагомих на той час (Щукінське училище в Москві, - ред.). І зараз він таким вважається. Акторська дуже сильна школа, де навчався її батько".

Зазначимо, Паперна закінчила Щукінське училище в 2015 році. Зараз вона живе в Москві разом із цивільним чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей: дочку Єву та недавно народженого сина Данила.

Раніше ми розповідали, незважаючи на публічність, 30-річна Тоня намагається не афішувати своє особисте життя, а тому рідко виставляє кадри з донькою, а ось сина й зовсім не показує з народження. Пол і ім'я малюка ненавмисно видала її мати, даючи інтерв'ю Катерині Осадчій зі "Світського життя".

Нещодавно Паперна все ж показала, як грає з сином, правда, тільки його ручки та частково ніжки. У квітні хлопчикові виповниться рік.

Нагадаємо, дочка Сумської, незадоволена життям в Росії, здивувала несподіваним зверненням: "Жесть, друзі..."

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