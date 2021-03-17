"Это было 10 лет назад!"

Актрису Ольгу Сумскую выводит из себя "смакование" в публике ситуации с переездом ее старшей дочери Тони Паперной в Россию

Об этом 54-летняя звезда заявила в интервью на YouTube-канале "TalaVision". Ольга не сдержала эмоций, комментируя многочисленные упреки в адрес ее дочери и ее самой.

"Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю "Фас!". Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать, обращать внимания, что-то там закидывать", - заявила Сумская.

Актриса объяснила, почему Тоня переехала в Россию: "Ей захотелось закончить вуз один из самых популярных и весомых в то время (Щукинское училище в Москве, - ред.). И сейчас он таким считается. Актерская очень сильная школа, где учился ее отец".

Отметим, Паперная закончила Щукинское училище в 2015 году. Сейчас она живет в Москве вместе с гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем, с которым воспитывает двух детей: дочь Еву и недавно родившегося сына Даниила.

Ранее мы рассказывали, несмотря на публичность, 30-летняя Тоня старается не афишировать свою личную жизнь, а потому редко выставляет кадры с дочкой, а вот сына и вовсе не показывает с рождения. Пол и имя малыша нечаянно выдала ее мать, давая интервью Екатерине Осадчей из "Світського життя".

Недавно Паперная все же показала, как играет с сыном, правда, только его ручки и частично ножки. В апреле мальчику исполнится годик.

Напомним, дочь Сумской, недовольная жизнью в России, удивила неожиданным обращением: "Жесть, друзья..."

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