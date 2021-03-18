Дочь украинской актрисы Ольги Сумской, 30-летняя Антонина Паперная удивила рассказом, о том, как мама отреагировала на ее вторую беременность

Антонина Паперная, которая живет и работает в России, стала мамой во второй раз в апреле 2020 года, родив сына Даниила.

При этом дочь знаменитой "Роксоланы" призналась, что сначала мама не одобряла скорое пополнение в семье, ведь от этого будет страдать актерская карьера Тони. Откровениями артистки поделились в программе "Позаочі".

«Помню, когда сказала маме новость о том, что беременна во второй раз. Мама заплакала. И мама, как настоящая карьеристка, не поняла, как можно за два года снова забеременеть», – вспомнила Антонина Паперная.

Также, по мнению Антонины, Сумская уделяла ей недостаточно внимания в детстве, поскольку всегда была карьеристкой.

"Периодически я вижу, что она чувствует себя виноватой за то, что не уделяла внимания в детстве. Поэтому она пытается меня нахвалить, я это все замечаю. Я не люблю, когда нахваливают. Если хвалить, то за какие-то реальные достижения, а когда это в пустую, то зачем", – высказалась артистка.

Ольга Сумская согласилась, что она действительно карьеристка. Звезда считает, что достичь успеха в ее професии по-другому нельзя и нужно хвататься за любую возможность. По ее мнению, то, что старшая дочь сделала выбор в пользу семьи – героически.

«Я шла по жизни без покровителей, без помощи, и если был шанс, я всегда его использовала. Я верила, что когда-то сыграю свою роль. И так же я воспитываю своих детей – будьте карьеристками, раз уж пришли в эту профессию. Но родить детишек с разницей в 2,5 года – это героически», – подчеркнула актриса.

Ольга Сумская отметила, то стать бабушкой во второй раз – большое счастье.

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