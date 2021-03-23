Известная актриса Ольга Сумская, которая продолжает покорять своей красотой и творчеством украинцев засветилась на вручении премии "Человек года" в невероятно красивом наряде

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская в сторис своего аккаунта в Инстаграм показала, как позирует на мероприятии вручения премий "Человек года" вместе с Татьяной Петраковой, которая в 2018 году получила престижную награду в номинации "Новая генерация".

Ольга позирует с Татьяной, которая назвала Сумскую "Найвидатніша жінка України". Девушка в белом платье, а вот у Ольги Сумской, невероятно красивый наряд - на золоте расшиты фиалки. В руках у актрисы цветастый клатч, а в дополнение к образу - серебристые аккуратные туфельки- лодочки на шпильке. Сама актриса, словно павлин, красивая и яркая, светится от счастья.

На самом деле Ольга Сумская и правда была номинирована, в 2017 году от журнала VIVA, как "Самая красивая женщина Украины". В 2020 году Сумская получила награду "Актриса года" премии Celebrity Awards 2020.

54-летняя актриса Ольга Сумская известная модница, за ее страничкой следят почти 800 тысяч поклонников, Ольга умеет себя преподнести, а также размещает много интересного информативного контента.

Напомним, что игривая Сумская засветила раздетого Борисюка, доказав, что он еще о-го-го: «Самое главное, что…».

Как сообщала Politeka, Сумская выдала правду об участии мужа Борисюка на шоу "Голос країни": "Позвонить Виннику...".

Также Politeka писала, что Сумская не на шутку завелась в компании Козловского и Зиброва, пока Борисюка не было рядом: "Мне повезло дважды".