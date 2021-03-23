Легендарна українська актриса Ольга Сумська поділилася пікантними кадрами з гастролей, на які вона вирушила разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сумська опублікувала масу цікавих сторіс з вистави "Боїнг Боїнг", яку київський театр привіз у Дніпро. У виставі Сумська грає не тільки зі своїм нинішнім чоловіком, але також і з колишнім чоловіком, батьком її дочки Антоніни, актором Євгеном Паперним.

Судячи з відео і фото між акторами не тільки немає ворожнечі, але і навпаки присутні справжні приятельські відносини. Ольга вирішила поінтригувати шанувальників, опублікувавши момент, коли обидва її чоловіка готуються до виходу на сцену. По відео стає зрозуміло, що їм вдалося добре спрацюватися.

"Ось, бачите. Прекрасні актори готуються до виходу. Бачите, яка пара", - пожартувала Сумська.

Крім цього, вона показала, як її 57-річний чоловік грає любовну сцену з молодою блондинкою в наряді стюардеси. Дівчина застрибувала на Борисюка і зображувала пристрасні почуття.

Як відомо, Сумська закрутила роман з Борисюком під час однієї з вистав. Вона пішла від Паперного, коли їх спільній доньці було всього сім місяців.

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