Популярна українська актриса Ольга Сумська вирушила на гастролі зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який є новою зіркою шоу "Голос країни-11"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Сумська опублікувала кілька кадрів з автобуса, розповівши, що, незважаючи на карантин, вони з трупою їдуть до Харкова давати спектакль.

"Боїнгбоїнг вже в театрі", - підписала відео зірка.

На наступних сторіс Ольга засвітила вельми пікантний момент. Її 57-річний чоловік сидів роздягнений перед дзеркалом і голився. Його волосся було зібране в хвостик, а обличчя забруднене піною для гоління. Ольга показала чоловіка з усіх боків, довівши, що він ще о-го-го.

"Ось так ми готуємося до вистави",- зазначила горда Сумська.

"Найголовніше, що вистава відбудеться", - промовив Борисюк і продовжив полірувати обличчя.

Як відомо, Сумська та Борисюк разом грають у театрі. Їх любов теж зародилася на сцені. Їх театральний роман називають найяскравішим за останні 20 років. Любов спалахнула, коли молоді артисти отримали головні ролі закоханих у мюзиклі Кандід. На момент знайомства з Віталієм Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним і виховувала семимісячну доньку.

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