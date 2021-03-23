Легендарная украинская актриса Ольга Сумская поделилась пикантными кадрами с гастролей, на которые она отправилась вместе со своим мужем Виталием Борисюком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сумская опубликовала массу интересных сторис со спектакля «Боинг Боинг», который киевский театр привез в Днепр. В спектакле Сумская играет не только со своим нынешним супругом, но также и с бывшим мужем, отцом ее дочки Антонины, актером Евгением Паперным.

Судя по видео и фото между актерами не только нет вражды, но и наоборот присутствуют настоящие приятельские отношения. Ольга решила поинтриговать поклонников, опубликовав момент, когда оба ее мужа готовятся к выходу на сцену. По видео становится понятно, что им удалось хорошо сработаться.

«Вот, видите. Прекрасные актеры готовятся к выходу. Видите, какая пара», - пошутила Сумская.

Кроме этого, она показала, как ее 57-летний муж играет любовную сцену с молодой блондинкой в наряде стюардессы. Девушка запрыгивала на Борисюка и изображала страстные чувства.

Как известно, Сумская закрутила роман с Борисюком во время одного из спектаклей. Она ушла от Паперного, когда их общей дочке было всего семь месяцев.

Напомним, что муж Ольги Сумской Борисюк на "Голосі країни" нарвался на волну негодования после нового номера: "Показали, что все...".

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