Відома актриса Ольга Сумська зізналася, що в дитинстві була справжнісіньким "гидким каченям"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська В інтерв'ю проекту "Позаочі" поділилася потаємним. Артистка зізналася, що в дитинстві їй здорово діставалося від однолітків, тому що вона була справжнісіньким "гидким каченям".

Зараз важко повірити, що головна красуня українського кінематографа і театральних сцен Ольга Сумська колись була тим самим "гидким каченям". Це зараз на неї рівняються мільйони українок, а стилем і вмінням себе подати захоплені не тільки жінки, а й чоловіки. Але з ранніх років Ольга, яка виросла в селі і ходила в сільську школу, була об'єктом для насмішок.

"Я була справжнім бридким каченям. Дуже соромилася окулярів, які носила. Це були моторошні окуляри. А коли вони зламалися, ТАТО склеїв їх прямо посередині і ще скріпив дротом. Ну як в такому можна було ходити?",- згадує Сумська в новому інтерв'ю.

Актриса також зізналася, що в дитинстві їй доводилося доношувати старі речі сестри, які ще й доводилося перешивати. А про джинси і якісь модні речі вона могла тільки мріяти. "Прийти в школу в новому одязі? Ви що! Як і всі мої однокласники, я ходила в шкільній формі роками: нову купували, лише коли сукня ставала суперміні", - поділилася актриса.

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