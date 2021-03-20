Актриса Ольга Сумська показала, як провела час у компанії двох гарячих чоловіків

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська побувала на церемонії вручення премії "Людина року". Звідти в своїх Instagram-сторіс зірка транслювала майже все, що відбувалося на сцені і за сценою. Так, крім виступів зірок і дітей, актриса показала на фото і відео своїх друзів і зіркових гостей вечірки.

Так, Ольга зняла відео в компанії двох відомих українських виконавців-Павла Зіброва і Віталіка Козловського. На захід вона прийшла в розкішній жовтій сукні з чорною вишивкою, у неї красива укладка і яскравий вечірній макіяж. Сумська радісно підійшла до чоловіків, натякнувши, що на вечірці без чоловіка.

"Сьогодні мені пощастило двічі - зустріти таких красенів. Ви розумієте мене, так?",- каже Ольга в кадрі. Тут в діалог вступає Зібров: "Я завожусь. Я завожусь", - кокетливо говорить він. Свої "п'ять копійок" вставляє і Козловський: "Обожнюю, обожнюю". Далі Ольга робить щось непередбачуване - вона починає виконувати пісню Наташі Могилевської "Я завелась, останови меня", а чоловіки їй радісно підспівують.

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