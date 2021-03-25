Известная актриса Ольга Сумская призналась, что в детстве была самым настоящим "гадким утенком"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская в интервью проекта "Позаочi" поделилась сокровенным. Артистка призналась, что в детстве ей здорово доставалось от сверстников, потому что она была самым настоящим "гадким утенком".
Сейчас трудно поверить, что главная красавица украинского кинематографа и театральных сцен Ольга Сумская когда-то была тем самым "гадким утенком". Это сейчас на нее равняются миллионы украинок, а стилем и умением себя подать восхищены не только женщины, но и мужчины. Но с ранних лет Ольга, которая выросла в селе и ходила в деревенскую школу, была объектом для насмешек.
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"Я была настоящим гадким утенком. Очень стеснялась очков, которые носила. Это были жуткие очки. А когда они сломались, папа склеил их прямо посередине и еще скрепил проволокой. Ну как в таком можно было ходить?", - вспоминает Сумская в новом интервью.
Актриса также призналась, что в детстве ей приходилось донашивать старые вещи сестры, которые еще и приходилось перешивать. А о джинсах и каких-то модных вещах она могла только мечтать. "Прийти в школу в новой одежде? Вы что! Как и все мои одноклассники, я ходила в школьной форме годами: новую покупали, лишь когда платье становилась супермини", - поделилась актриса.
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