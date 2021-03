Чоловік Ольги Сумської, народний артист України, актор Віталій Борисюк покинув шоу " Голос країни-11"

У" нокаутах " артист виконав The phantom of the opera. Однак Олег Винник прийняв рішення не на його користь. (Щоб подивитися виступ-проскролльте вниз.

"Мені здається, що все ж у тебе величезне серце. Я знаю, чому ти тут... Я хотів би тебе просити, щоб ти дав можливість цим молодим виконавцям йти далі. Мені складно. Я тобі скажу спасибі", - сказав тренер.

Однак Борисюк відповів, що вирішувати тут тренеру.

Наставник актора зізнався, що йому подобається, що зірка жодного разу не показав те, що він відомий артист, а працює так, як і його колеги по проекту.

Зі свого боку, Віталій Борисюк подякував керівництву проекту та тренерам, а учасникам побажав знайти свій шлях. Також він зазначив, що радіє за своє особисте життя, втім, незадоволений кар'єрою і хоче більшого.

Такий поворот на шоу активно обговорюють українці.

"Віталій заспівав добре і пісня складна і красива. Він вже заслужений артист України, та ще й співає. Молодець Віталій що поступився місцем молодим. Бажаю вам великих успіхів в кар'єрі і сімейного щастя і здоров'я», «вважаю, що кожен має право брати участь в шоу незалежно від віку і регалій) людина ж не просто так йшла, хотіла здійснити свої амбіції і можливо мрію) але судити потрібно на рівних звичайно», «молодець Олег, що не тягнув його далі. Мейхер пішла гідно, а Віталіку Корона заважає реально оцінювати свої шанси. Виконання на трієчку, але ми ж народні", - пишуть в мережі.

Нагадавши, грайлива Сумська засвітила роздягненого Борисюка, довівши, що він ще о-го-го: «найголовніше, що…»

Як повідомляла Politeka, Сумська після публічних пустощів Борисюка розтанула в обіймах відомого красеня: пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Сумська показала непристойні забави чоловіка з ефектною блондинкою, Борисюк ще о-го-го: кадри спокушання.