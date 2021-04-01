Популярный песенный проект "Голос країни" продолжает радовать поклонников, которые следят за любой новостью об участниках проекта, в этот раз Олег Винник немного рассказал о своей новой "семье"
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Олег рассказал, кто наполнил его команду. Винник пишет: "Чувственность, рок, фольклор и душевность - в моей команде есть все! ❤
Парень с уникальным голосом Сергей Нейчев, девушка-вселенная Диляра Дидаркизы, вокалист с зерном Богдан Муха, народный бриллиант Галина Курышко. Менее чем за две недели они будут петь для вас в прямом эфире 🔥".
В ролике, Олег Винник подобрал все четыре ролика с исполнением вокальных номеров своих участников. О Богдане Мухе Винник завил, что парень очень стремится к победе. О Диляре, которую. назвал девушкой-Вселенной, что она вызвала у него слезы.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Мужа Сумской Борисюка наградили долгожданным званием после провала в "Голосі країни": "Подписан указ"
Разгоряченная Лопес в белье и на каблуках устроила мощные пляски на столе: "Ни один мужчина..."
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Подопечная Потапа Мишель Андраде без штанов впечатлила размером своего "орешка": "Здесь и сейчас"
Тренер также показал как поет уникальный Нейчев и девушка с невероятно красивым граненным голосом Галина.
Поклонники оценили команду Винника по достоинству, и подчеркнули, что это очень сильные ребята. Многие определились с фаворитами, за которых будут голосовать.
"Олег у тебя очень крутая команда", "Великолепная четверка! Поздравляю, Олег, с удачным отбором! Именно этих участников, я хотела увидеть в прямых эфирах! Удачи всем! Победы лучшем участнику!", "Ваша команда точно виграє. Ви найкращий тренер 💕💕💕", "Прекрасная команда!!!!! Удачи ! ❤️🔥", - написали фолловеры.
Напомним, что мужа Сумской Борисюка наградили долгожданным званием после провала в "Голосі країни": "Подписан указ"
Как сообщала Politeka, небритый Винник в рваном свитере заставил "волчиц" потерять дар речи: "Принц..."
Также Politeka писала, что любвеобильный Винник показал, как обольщает "волчиц" на "Голосе країни": "Пойдешь ко мне, а?"