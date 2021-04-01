Популярный песенный проект "Голос країни" продолжает радовать поклонников, которые следят за любой новостью об участниках проекта, в этот раз Олег Винник немного рассказал о своей новой "семье"

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Олег рассказал, кто наполнил его команду. Винник пишет: "Чувственность, рок, фольклор и душевность - в моей команде есть все! ❤

Парень с уникальным голосом Сергей Нейчев, девушка-вселенная Диляра Дидаркизы, вокалист с зерном Богдан Муха, народный бриллиант Галина Курышко. Менее чем за две недели они будут петь для вас в прямом эфире 🔥".

В ролике, Олег Винник подобрал все четыре ролика с исполнением вокальных номеров своих участников. О Богдане Мухе Винник завил, что парень очень стремится к победе. О Диляре, которую. назвал девушкой-Вселенной, что она вызвала у него слезы.

Тренер также показал как поет уникальный Нейчев и девушка с невероятно красивым граненным голосом Галина.

Поклонники оценили команду Винника по достоинству, и подчеркнули, что это очень сильные ребята. Многие определились с фаворитами, за которых будут голосовать.

"Олег у тебя очень крутая команда", "Великолепная четверка! Поздравляю, Олег, с удачным отбором! Именно этих участников, я хотела увидеть в прямых эфирах! Удачи всем! Победы лучшем участнику!", "Ваша команда точно виграє. Ви найкращий тренер 💕💕💕", "Прекрасная команда!!!!! Удачи ! ❤️🔥", - написали фолловеры.

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