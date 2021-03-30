Известный "повелитель одиноких волчиц" Олег Винник показал на что способен. чтобы обольстить очаровательную девушку, "волчицы" взвыли от ревности

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Голос країни" появилось видео, на котором Олег Винник обращается к девушке, которую хочет "украсть" у Монатика, который отказался от певицы Любовь Добрыны.

"Люба, Люба, а ты пошла б ко мне, Люба? ", мурлычащим голосом говорит Винник прижмурив глазки.

В это время Винник смотрит не только на Любу, но и на Монатика, у которого он захотел ее "украсть".

Катя Осадчая подчеркивает: "Это компрометирующий вопрос, Олег". А он подтверждает, "Ага".

В паблике подчеркивают, что далеко не всем такое предлагает Олег Винник, и отказаться от такого наверняка невозможно.

"Не каждому участнику такое предлагает Олег Винник😅. Здесь невозможно устоять, не так ли? 💔".

Поклонники, среди которых немало воздыхателей Олега Винника оценили хитрый обольстительный взгляд Винника. Они прокомментировали увиденное:

"Ляяяяя, а Винник то бабник😲 😂😂😂😂", "Як чесно, так🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️😏😏", "😂😂😂😂😂", - написали поклонники.

Сама Любовь написала крайний пост о том, что она готова покорять новые вершины, и будет скучать больше по ощущениям на проекте. "Но я не расстроена. Ведь нацелена покорять новые вершины! Я благодарна за этот опыт и уверено иду дальше.", - написала девушка.

Напомним, что Олег Винник не устоял перед Лаурой-искусительницей, наплевав на приличия: "Как-то так случилось..."

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