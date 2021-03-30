Известного сердцееда и "повелителя одиноких волчиц" Олега Винника попросили не ехать на "Славянский базар", который ежегодно проходит в Витебске

Как передает Politeka.net, стало известно, что Олег Винник якобы отправится выступать на ежегодный песенный фестиваль "Славянский Базар". По этому поводу в Инстаграм Олега Винника появились комментарии, с просьбами не принимать участие в фестивале.

Множество комментариев, написаны на русском, украинском языках. "Вы приедете на Славянский базар? Когда Лукашенко убивает беларусов? Пляски на костях?", "

"Выступление на славянском базаре = поддержка кровавого режима, безумных репрессий, пыток и убийств в Беларуси! Не поддерживайте диктатуру, поддержите народ Беларуси и откажитесь от участия!", - разместили в комментарии к Олегу Виннику.

Стоит сказать, что сам артист еще никак не прореагировал на просьбу. Отметим, ранее на сайте TYT.by разместили информацию о том, что организаторы заявили Винника и еще несколько украинских артистов, как участников фестиваля.

В афише указаны такие украинские исполнители - Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко. Стоит сказать, что некоторые артисты даже не знали, что они выступают на фестивале. Жители Витебска и других городов Беларуси стали находить артистов и просить их не приезжать на "Славянский базар" из-за политического кризиса в старне. Однако некоторіе артисті даже не знали о том, что они заявлены ка участники мероприятия, пишет беларуское издание.

К Олегу Виннику также пришло множество комментраиев:

"Олег, увидели Вас в списках участников Славянского базара и хотели бы Вас отговорить от участия в этом шоу, которое представляет собой пляски на костях для диктатора. Это спонсирование террора и репрессий, происходящих в Беларуси каждый день. Сотни белорусов- политзаключённых удерживают в тюрьмах в нечеловеческих условиях, и каждый день их число увеличивается. Задерживают пенсионеров, многодетных матерей, врачей за цвет одежды, за их голос «против насилия». Пожалуйста, услышьте белорусов, не спонсируйте кровавый режим",

"Олег! Откажитесь от выступления на Славянском Базаре! Участие в данном мероприятии нанесёт неизгладимый репутационный ущерб. Поддержите белорусов в их борьбе за свободу! Не поддерживайте этот режим 🙏"

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