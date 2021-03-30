Шоумен и актер Юрий Горбунов опубликовал яркие фото и поделился радостным известием
Как передаает Politeka.net, 50-летний муж телеведущей Екатерины Осадчей поделился в своем микроблоге в Инстаграм серией снимков, сделанных во время съемок нового украинского фильма "Скажене весілля-3", недавно вышедшего в прокат.
На одном из кадров Горбунов предстал вместе с певцом Олегом Винником, также снявшемся в кино. Шоумен в сценическом образе, с длинной шевелюрой и пышными усами, обнял того за плечи.
В подписи Горбунов рассказал о невероятном успехе фильма:
"Думали ли мы, в первый съемочный день "Скаженого весілля-3", что соберем 1 млн. долларов? Мы тогда еще не знали, что история с короной так затянется, что когда мы выйдем в прокат, будут 50% ограничение для кинозалов, а Львов, Киев и многие другие города попадут в красную зону. А мой родной Ивано-Франковск из-за локдауна вообще фильм не увидит. Просто каждый старался честно выполнять свою работу! Уверен, мы это и дальше будем делать! Продолжение следует! Низкий поклон всем создателям фильма".
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Одной из первых пост оценила телеведущая Леся Никитюк, оставившая в комментариях кучу смайликов в виде аплодисментов.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению:
"Фильм СУПЕР 👍, больше бы таких фильмов. Спасибо"
"Низкий поклон Вам за очередной шедевр, в украинском кинематографе!!! 👏❤️🔥 ждем продолжения!!! 🙏🤩👌"
"Спасибо за хорошее кино и отличное настроение. Не останавливайтесь😍"
"Супер, я вас обожаю!!!😍😂🔥"
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