Известный украинский ведущий и муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов показал эмоциональные кадры с Лилией Ребрик

Шоумен и актер поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Эту публикацию Горбунов посвятил Международном дню театра.

«С Международным Днем театра, всех театралов, артистов и зрителей!! Пусть Мельпомена будет ко всем благосклонна и слава, овации и признание - обыденным делом!», - написал ведущий, который и сам нередко играет в театре и кино.

Свой пост он сопроводил собственными снимками на сцене театра. Артист запечатлен во время спектакля, в котором ему довелось играть с другой известной ведущей и актрисой Лилией Ребрик. На одном из фото они сидят за столом, держась за руки, и весело смеются. На втором фото актеры стоят перед зрителями с букетами цветов в руках.

Ребрик решила отметиться под постом, и выразить свои впечатления от работы с Горубновым.

«Жду новых встреч на сцене. Ты замечательный!», - написала она.

Поклонники Горбунова также отреагировали на его пост, засыпав артиста поздравлениями и радостными смайликами.

«Была на этом спектакле. Супер!!! Спасибо за эмоции. С праздником!», «С праздником!», «Поздравляем!», «Огонь», - пишут люди в комментариях к посту.

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