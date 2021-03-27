Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая много времени проводит со своим супругом Юрием Горбуновым

Вокруг пары телеведущих, прославившихся благодаря своей манере вести различные шоу, всегда было много поклонников. Так как звезды стараются не раскрывать личную жизнь, они лишь делятся в сети совместными кадрами, иногда показывают и своего ребенка, не акцентируя внимание на отношениях.

На фан-аккаунте появилось еще одно совместное фото с артистами, позирующими в объятиях друг друга перед очередными съемками. Наряженные Катерина и Юрий в гримерке выглядели более чем гармонично. К слову, пара не раз подмечала, что на сцене и дома они как одно целое.

«У нас бывают гости. И Катя очень вкусно готовит, что для меня, кстати, в свое время было открытием. И делает она все так легко, быстро, без напряга. Помню, как однажды перед приходом гостей говорил: «Катя, мы же ничего не успеваем!» Но она настолько спокойна и уверена, что все под контролем, что это спокойствие передается и мне», - рассказывал раньше в интервью Горбунов.

Также на новых снимках, опубликованных в Инстаграм, Осадчая появилась вместе с Иракли Макацария, полюбившимся украинцам как главный герой шоу «Холостяк 6» и участник «Танців з зірками».

Как выяснилось, Иракли отмечает 24 марта день рождения.

«Я вот не понимаю, кто придумал что этот чел красавчик???? Ну обычный, стандартный чел. Всё просто: заплатил за пиар», «Заплатил или нет но харизма при нем», «Очень красивая пара, какая куколка Катя тут», «Завидую белой завистью, была в Грузии оооооо понравилось», «Хорошо смотритесь! Пора жениться!», - пишут люди.

Напомним, Осадчая, устроив домашний ресторан, засветила интерьер своего роскошного особняка: "Два забора, камеры и...".

Как сообщала Politeka, Горбунов показал забавы с сынишкой, пока мама не видит: "Настоящий мужчинка!".

Также Politeka писала, что Осадчую, улетевшую из Украины без Горбунова, засняли с "Холостяком", кадры уже в Сети: "Было приятно...".