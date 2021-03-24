Телеведущая Катя Осадчая показала интерьер роскошного дома под Киевом, где живет вместе с Горбуновым
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая является супругой шоумена и продюсера Юрия Горбунов, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно телезвезда в разделе сторис показала интерьер своего роскошного особняка под Киевом, где проживает вместе с мужем и маленьким сыном.
Похоже, Катя устроила званый ужин, и приготовилась встречать гостей, так как показала на кадры красивой сервировки праздничного стола. Видно, что телеведущая любит красивую посуду и столовые приборы, также у нее на столе можно увидеть сверкающие бокалы и стаканы. Привлекает внимание на толе милый букетик весенних "котиков", который красиво дополняет весь интерьер в целом.
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Также Осадчая показала комнату, в которой занимается ее муж Юрий Горбунов. Правда на кадре не понятно, танцует он, или занимается йогой. Собственно, об этом телезвезда шутливо и спрашивает у своих поклонников. Юрий появился перед камерой в уютной светлой комнате с телевизором, удобным креслом и светлым ковриком на полу.
Отметим, что семейство телеведущих проживет в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Их соседями стала еще одна заездная пара – Потапа и Насти Каменских, которые, к тому же еще и кумовья, так что часто ходят друг к другу в гости. Отмечается, что жилье знаменитостей от чужих глаз прячут два забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде.
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