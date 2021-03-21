Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, яка вже понад 15 років працює в програмі "Світське життя", часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно телезірка вирушила на зйомки до Грузії, звідки показала яскраві весняні фото на своїй сторінці в соцмережі.

Схоже, у Каті знайшлося трохи вільного часу, і вона вирушила на прогулянку у весняний Тбілісі. Як видно, перед камерою телезірка з'явилася в стильному яскравому образі - на ній широкі темно-сині штани і сліпучо-жовта довга куртка, а свій образ красуня доповнила стильною кепочкою. Осадча відображена на красивій вулиці Тбілісі, де вже цвітуть фруктові дерева.

Також Осадча виклала кілька кадрів красивих міських пейзажів грузинської столиці. А в підписі до публікації написала: "Тбілісі весняний. Зняли багато, скоро все покажемо". Шанувальники в захваті від нових фотографій Каті, її засипаються компліментами і захопленими коментарями. "Красиво то так", "Круті фото", "Атмосферне місто", "Як красиво", "Чекаємо", "Яка краса", "Вау, знайомі місця", "Дуже красиво", "Шикарне пальто! Підкажіть, будь ласка, де купили?", "Яка крута", "Дуже красиво!", "Вже така красива весна", - пишуть в коментарях до фото Каті Осадчої.

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