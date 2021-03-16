Известная телеведущая, звезда «1+1» Екатерина Осадчая сразила наповал стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Осадчая поделилась фотографией, сделанной в лифте. Судя по всему артистка собралась на съемки. На ней был надет костюм в коричневых тонах. Широкие штаны необычной формы визуально укорачивали ноги звезды, а удлиненный пиджак сделал фигуру красотки еще более непропорциональной. На голове Осадчей красовалась традиционная шляпка.

Поклонники не смогли оставить комментарии в сторис, так как там отсутствует такая возможность. Однако, на просторах интернета стали активно обсуждать неудачный образ звезды. Пользователи сети посчитали образ максимально неудачным, ведь высокая красотка в нем превратилась в бесформенного человека.

Как известно, Екатерина Осадчая начинала свою карьеру как модель. Потом она стала вести программу «Светская жизнь», которую ведет по сей день. Осадчая известна своим острым язычком и журналистской хваткой.

Ранее мы писали, что лучезарная Катя Осадчая поделилась совместным фото с судьей проекта "Мастер Шеф" и шеф-поваром Эктором Хименес-Браво. По словам телеведущей, они решили устроить традиционный батл на Масленицу. На снимке Осадчая прижалась к красавцу Эктору, который держал в руках тортик.

Напомним, что 37-летняя Осадчая в перьях решилась показать себя до макияжа и после, другой человек: "Перевоплощение".

Как сообщала Politeka, довольная Осадчая изумила видом в лимонном плаще и мужской шляпе: "Всегда...".

Также Politeka писала, что Осадчая на "Голосе країни" в блестящем наряде игриво задрала ножку: "Красивое золотце…".