Відома телеведуча каналу "1+1" Катерина Осадча щоразу, з'являючись в ефірі, підкорює фанатів сміливими експериментами в одязі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катя Осадча вирішила блиснути в ефірі "Голос країни", з'явившись у золотистій сукні з ефектним розрізом.

У кадрі Катя грайливо виставила ніжку вперед, блиснувши босоніжками, які щільно обхопили ніжки ведучої. Ефектне вбрання додав телеведучій сміливості, її погляд зухвалий і дурманний просто не міг дати шанувальникам у спокій.

"На"Голосі країни" сьогодні вокальні бої. У вас вже є улюбленці, а кого будете голосувати?",- поцікавилася ведуча.

Шанувальники тут же оцінили образ Каті, навіть не помітивши, що в каруселі дівчина розмістила ще одне фото з Юрієм Горбуновим, своїм чоловіком, притулившись до нього.

"Красуня😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥", "Яке красиве золотце", "Щастя Вам, завжди Вами милуюся", "Гарна Катя! Гарне платтячко!", "Сукня-супер", "Ох, як же вас, нам не вистачало, як біжить час, і кожен вихідний під (телевізор😂) нічого не бачу нічого не чую)😂 тільки вас і заради вас😂 😂 😂 🙌хм, комусь розповісти не повірять,,, 👏 👏 👏 👏 ", "Найкращі ведучі👏, найгарніша пара🔥", Ох, ці ноги!", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво покрасувався у вишиванці поруч з Осадчою:" Ектор, вау...".

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