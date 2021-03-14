Известный ресторатор и телеведущий проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как он готовил вкусный десерт вместе со звездной телеведущей Катей Осадчей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Эктора в соцсети.

Так, в аккаунте кулинара появились фото и видео, как он вместе с Осадчей готовил десерт к Масленице. Чтобы посмотреть видео приготовления, доскрольте новость до конца.

"Запрыгиваем в последний вагон с @kosadcha. И готовим блинный торт "Красный бархат". Масленица - это еще один удивительный праздник, что связано у меня только с Украиной. За столько лет я уже только блины не готовил. Поэтому сейчас решил совместить их с любимым десертом в одном блюде. Получилось просто непревзойденно", - поделился Эктор.

Также он поделился и результатом своей работы.

Следует отметить, что Эктор готовил свое фирменное блюдо в красивой украинской вышиванке, что также оценили фолловеры.

"Эктор - вау! Такой красивый! Белый цвет - несомненно ваш! Начинки разные, под настроение и вдохновение", "С какой начинкой ваш торт?", "Какой харизматичный", - пишут в комментариях.

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