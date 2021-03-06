Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом торта-салата "Шуба" с красной рыбой и авокадо

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовление повар показала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"А давайте приготовим знакомый всем салат "Шуба" в новой интерпретации - в виде красивого торта с красной рыбой и авокадо. Как вам идея?", - поинтересовалась в подписи повар.

Привычный, казалось бы всем салат, может заиграть новыми красками.

Для приготовления блюда вам понадобится:

400 г слабосоленой красной рыбы

500 г отварного картофеля (5 шт.)

500 г отварной свеклы (3 шт.)

2 шт. авокадо

3 яйца

100 г сладкого лука (1/2 часть, по желанию)

150-200 г домашнего майонеза и зеленый лук.

Слабосоленая рыба: 500 г красной рыбы 1 ст. л. морской соли (без горки) 1 ч. л. сахара (без горки) 20 мл водки (1 ст. л., или коньяка)

Срежьте кожу и удалите кости. Обработайте филе водкой. Смешайте сахар с солью и натрите смесью рыбу. Затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов. Слейте воду с рыбы.

Паста из авокадо: 1 авокадо 1 ст. л. лимонного фреша 2 ст. л. оливкового масла 1/4 ч. л. соли

Достаньте мякоть из авокадо, добавьте масло, соль, лимонный фреш. Пробейте погружным блендером.

Приготовление торта:

Возьмите форму диаметром 20-22 см, смажьте борта формы изнутри растительным маслом. Натрите картофель, выложите на дно формы, разровняйте, выложите сверху майонез. Нарежьте рыбу кубиком, выложите поверх майонеза, разровняйте.

Нарежьте авокадо кубиком, смешайте пастой из авокадо и выложите поверх рыбы. Нарежьте лук, выложите поверх авокадо. Натрите яйцо, выложите поверх лука, смажьте майонезом.

Натрите свеклу, выложите поверх майонеза и снова смажьте майонезом.

Поставьте в холодильник на несколько часов. Украсьте салат нарезанным зеленым луком.

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