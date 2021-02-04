Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала новым рецептом

Звезда рассказала, как приготовить вкуснейшее домашнее печенье - бретонское сабле с апельсином, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

«Я покажу, как приготовить тесто сабле, из которого можно приготовить вкусное песочное печенье или же основу для чизкейка или тарта. Попробуйте, вам понравится», - уверяет кулинар.

Ингредиенты:

250 г муки

160 г сливочного масла (82%, размягченного)

150 г сахара

80 г желтков

6 г разрыхлителя

цедра апельсина

соль

Приготовление:

Масло взбить. Смешать сухие ингредиенты и цедру. Замесить тесто и раскатать его между двумя листами пергамента.

Тесто должно отлежаться в холодильнике примерно десять часов. Поэтому лучше замелить тесто с вечера, а выпекать утром. Тогда печенье будет просто тающим во рту.

Но, если нужно приготовить десерт срочно, то нужно подержать тесто в холодильнике хотя бы час-полтора.

Выпекать сабле в духовке 15-18 минут, контролируя готовность по цвету.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

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