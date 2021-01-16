А как все просто!

Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закуски с болгарского перца

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовление повар показала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Яркая закуска из красивого разноцветного болгарского перца с кунжутом - готовится очень просто и, уверена, понравится вам", - сообщила Елизавета в подписи к видео.

Для блюда вам понадобится:

7 шт. болгарских перцев

3 зубчика чеснока

10 г кунжута (1 ч. л. с горкой)

30 мл кунжутного масла (1, 5 ст. л.)

соль (по вкусу)

Сначала нужно подготовить перец: выложите перцы в конверт из пергамента и запеките под грилем при температуре 200С до готовности, периодически переворачивайте. Переложите уже готовые перцы в полиэтиленовый пакет и оставьте до полного остывания, а после снимите с него кожуру и очистите от семян.

Перец нужно будет нарезать тонкими ломтиками.

Переходим к заправке: 50 мл сока, оставшегося от запеченного перца, нужно смешать с кунжутным маслом, выдавить в смесь чеснок, добавить соль и хорошо перемешать.

Далее нужно полить заправкой перцы, перемешать и отправить в холодильник на 2-3 часа. Охлажденную массу откиньте на сито, дайте стечь. Выложите готовую закуску на тосты, сверху посыпьте обжаренным кунжутом и подавайте.





"Эта закуска займет достойное место на праздничном столе, будет ярко сиять и вкусно перевариваться", - подытожила повар.

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