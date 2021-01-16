Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закуски с болгарского перца

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовление повар показала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Яркая закуска из красивого разноцветного болгарского перца с кунжутом - готовится очень просто и, уверена, понравится вам", - сообщила Елизавета в подписи к видео.

Для блюда вам понадобится:

  • 7 шт. болгарских перцев
  • 3 зубчика чеснока
  • 10 г кунжута (1 ч. л. с горкой)
  • 30 мл кунжутного масла (1, 5 ст. л.)
  • соль (по вкусу)

Сначала нужно подготовить перец: выложите перцы в конверт из пергамента и запеките под грилем при температуре 200С до готовности, периодически переворачивайте. Переложите уже готовые перцы в полиэтиленовый пакет и оставьте до полного остывания, а после снимите с него кожуру и очистите от семян.

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Перец нужно будет нарезать тонкими ломтиками.

Переходим к заправке: 50 мл сока, оставшегося от запеченного перца, нужно смешать с кунжутным маслом, выдавить в смесь чеснок, добавить соль и хорошо перемешать.

Далее нужно полить заправкой перцы, перемешать и отправить в холодильник на 2-3 часа. Охлажденную массу откиньте на сито, дайте стечь. Выложите готовую закуску на тосты, сверху посыпьте обжаренным кунжутом и подавайте.



"Эта закуска займет достойное место на праздничном столе, будет ярко сиять и вкусно перевариваться", - подытожила повар.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

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