Судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом закуски с болгарского перца
Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовление повар показала на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Яркая закуска из красивого разноцветного болгарского перца с кунжутом - готовится очень просто и, уверена, понравится вам", - сообщила Елизавета в подписи к видео.
Для блюда вам понадобится:
- 7 шт. болгарских перцев
- 3 зубчика чеснока
- 10 г кунжута (1 ч. л. с горкой)
- 30 мл кунжутного масла (1, 5 ст. л.)
- соль (по вкусу)
Сначала нужно подготовить перец: выложите перцы в конверт из пергамента и запеките под грилем при температуре 200С до готовности, периодически переворачивайте. Переложите уже готовые перцы в полиэтиленовый пакет и оставьте до полного остывания, а после снимите с него кожуру и очистите от семян.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Певец-красавец Дэвид Аксельрод борется с тяжелым недугом, Мозговая просит о поддержке: "Истощает..."
Большая потеря у "Квартала 95", первые подробности трагедии: "Был одним из..."
Дан Балан в объятиях миниатюрной брюнетки произвел фурор, поклонники Кароль ахнули: "Как жаль..."
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
Перец нужно будет нарезать тонкими ломтиками.
Переходим к заправке: 50 мл сока, оставшегося от запеченного перца, нужно смешать с кунжутным маслом, выдавить в смесь чеснок, добавить соль и хорошо перемешать.
Далее нужно полить заправкой перцы, перемешать и отправить в холодильник на 2-3 часа. Охлажденную массу откиньте на сито, дайте стечь. Выложите готовую закуску на тосты, сверху посыпьте обжаренным кунжутом и подавайте.
"Эта закуска займет достойное место на праздничном столе, будет ярко сиять и вкусно перевариваться", - подытожила повар.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
Как сообщала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась новогодним рецептом мяса с овощами: "Невероятно вкусно!"
Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепт пирожных родом из детства: "Воздушное и супернежное".