Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом удивительного новогоднего десерта

Как передает Politeka.net, видео приготовления кулинар поделилась на своем Ютуб-канале. (Чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).

«Спешу вас порадовать волшебным новогодним десертом! Это - шоколадные капкейки с шапочкой из взбитого ганаша и... одним секретным ингредиентом», - обратилась она к фолловерам.

Для новогодних шоколадных капкейков нужно приготовить три составляющие: бисквит, карамель и ганаш, соединив которые и получится лакомство.

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Чтобы приготовить шоколадный бисквит понадобится:

  • 100 г чёрного шоколада (или молочного)
  • 70 г сливочного масла (82%)
  • 80 г яиц
  • 80 г сметаны (10-15%)
  • 4 г соды
  • 4 г разрыхлителя
  • 35 г какао-порошка
  • 150 г сахара
  • 150 г муки
  • 80 мл воды

Полученную смесь распределить по формочкам и выпекать в духовке около 15 минут.

Ингредиенты для карамели:

  • 100 мл Baileys
  • 150 г сахара
  • 150 г сливочного масла (жирность не менее 82%)
  • 180 мл сливок (30-35%)
  • 2 г желатина + 10 мл воды

Чтобы сделать взбитый ганаш нужны такие ингредиенты:

  • 250 мл сливок (30-35%)
  • 300 г молочного шоколада
  • 40 мл Baileys
  • 350 мл сливок (30-35%)

Десерт можно слегка присыпать шоколадом.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

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