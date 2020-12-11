Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом удивительного новогоднего десерта
Как передает Politeka.net, видео приготовления кулинар поделилась на своем Ютуб-канале. (Чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).
«Спешу вас порадовать волшебным новогодним десертом! Это - шоколадные капкейки с шапочкой из взбитого ганаша и... одним секретным ингредиентом», - обратилась она к фолловерам.
Для новогодних шоколадных капкейков нужно приготовить три составляющие: бисквит, карамель и ганаш, соединив которые и получится лакомство.
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Чтобы приготовить шоколадный бисквит понадобится:
- 100 г чёрного шоколада (или молочного)
- 70 г сливочного масла (82%)
- 80 г яиц
- 80 г сметаны (10-15%)
- 4 г соды
- 4 г разрыхлителя
- 35 г какао-порошка
- 150 г сахара
- 150 г муки
- 80 мл воды
Полученную смесь распределить по формочкам и выпекать в духовке около 15 минут.
Ингредиенты для карамели:
- 100 мл Baileys
- 150 г сахара
- 150 г сливочного масла (жирность не менее 82%)
- 180 мл сливок (30-35%)
- 2 г желатина + 10 мл воды
Чтобы сделать взбитый ганаш нужны такие ингредиенты:
- 250 мл сливок (30-35%)
- 300 г молочного шоколада
- 40 мл Baileys
- 350 мл сливок (30-35%)
Десерт можно слегка присыпать шоколадом.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
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