Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом удивительного новогоднего десерта

Как передает Politeka.net, видео приготовления кулинар поделилась на своем Ютуб-канале. (Чтобы посмотреть - доскролльте до конца страницы).

«Спешу вас порадовать волшебным новогодним десертом! Это - шоколадные капкейки с шапочкой из взбитого ганаша и... одним секретным ингредиентом», - обратилась она к фолловерам.

Для новогодних шоколадных капкейков нужно приготовить три составляющие: бисквит, карамель и ганаш, соединив которые и получится лакомство.

Чтобы приготовить шоколадный бисквит понадобится:

100 г чёрного шоколада (или молочного)

70 г сливочного масла (82%)

80 г яиц

80 г сметаны (10-15%)

4 г соды

4 г разрыхлителя

35 г какао-порошка

150 г сахара

150 г муки

80 мл воды

Полученную смесь распределить по формочкам и выпекать в духовке около 15 минут.

Ингредиенты для карамели:

100 мл Baileys

150 г сахара

150 г сливочного масла (жирность не менее 82%)

180 мл сливок (30-35%)

2 г желатина + 10 мл воды

Чтобы сделать взбитый ганаш нужны такие ингредиенты:

250 мл сливок (30-35%)

300 г молочного шоколада

40 мл Baileys

350 мл сливок (30-35%)

Десерт можно слегка присыпать шоколадом.

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