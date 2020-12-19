Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская пробудила аппетит десертом, который обожают и взрослые, и дети

Как передает Politeka.net, звезда показала пользователям в своем микроблоге в Инстаграм, как приготовить безе с кремом.

"Очень красивое воздушное и супернежное пирожное со сливочным вкусом и кремом "Шарлотт"😋", - так описала это лакомство кулинар.

Приготовление безе состоит из нескольких этапов. Для начала нужно сделать швейцарскую меренгу. Понадобятся:

90 г белка

90 г сахара

90 г сахарной пудры

Включите духовку на 90С с конвекцией. Смешайте белок с сахаром и сахарной пудрой, поставьте на паровую баню, подержите, чтобы сахар растворился. Взбейте массу до устойчивых пиков. Отсадите меренгу с помощью кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 мм. Отправьте в духовку на 1,5 часа.

И крем "Шарлотт", для которого нужно:

100 мл молока

50 г яйца

100 г сахара

1,3 стручка ванили

150 г сливочного масла

Смешайте молоко, сахар и яйцо и поставьте на небольшой огонь. При постоянном помешивании доведите до кипения. Накройте пленкой в контакт, оставьте остывать. Взбейте сливочное масло до пышности, добавьте порциями основу для крема, снова взбейте. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда".

Соберите пирожные. Отсадите крем на одну половинку безе, накройте сверху второй.

Пользователи остались в полном восторге:

"Это детские обожашки,а мы взрослые смотря на них вдохновляемся на такие подвиги, которые Вы нам демонстрируете. Спасибо Вам Лиза!!!"

"Мои любимые, из детства, мы их называли "воздушное". Спасибо большое, Лиза!!!"

Напомним, что Глинская поделилась рецептом необычного торта: "С нежным цитрусовым кремом".

Как сообщала Politeka, Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепты вкуснейших закусок на Новый год: "Просто фантастика!".