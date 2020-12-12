Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подготовила оригинальный рецепт новогоднего оливье
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар поделилась рецептом с поклонниками, добавив рецепт домашнего майонеза.
Для приготовления майонеза вам понадобится:
- 2 желтка;
- 1 ч. л. горчицы;
- 300-320 мл растительного масла;
- сок лимона, соль (по вкусу);
- 100 г белого йогурта или сметаны.
Взбейте желтки с горчицей и соком лимона. После добавьте половину масла и продолжайте взбивать. Добавьте порциями йогурт, чередуя его с маслом. Взбивайте до однородной массы.
Владельца "Токио Стар" в закрытом гробу несли на руках люди в белом: кадры прощания в Одессе
Раскованная Дженнифер Лопес покрутила бедрами перед толпой молодых мужчин: "Тебе уже столько лет, а ты..."
Меган Маркл жестко "прижала" принца Гарри, детали скандала: "Теперь он выглядит просто..."
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Для приготовления салата вам понадобится:
- 400 г слабосоленой красной рыбы;
- 400 г картофеля;
- 300 г свежих огурцов;
- 3 яйца;
- 200 г моркови;
- 50 г сладкого лука;
- 100 г майонеза.
Овощи и яйца необходимо сварить и нарезать. Добавьте нарезанную рыбу и заправьте салат майонезом.
Стоит отметить, что поклонники пришли в восторг от рецепта.
«Это правда, Новый год без оливье это не то. Это так же традиции привиты нам с детства, мандарины, шампанское и оливье 100% праздник удался», «Казалось бы, ну что тут можно сделать нового. Ан нет и тут изюминка, спасибо!», «Спасибо за рецепты. Я очень люблю разнообразие в еде, но заметила, что новые салаты раз приготовил и всё, а вот к оливье с небольшими изменениями и шубе все равно возвращаешься», - пишут люди.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом необычного торта: "С нежным цитрусовым кремом".
Как сообщала Politeka, Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепты вкуснейших закусок на Новый год: "Просто фантастика!".