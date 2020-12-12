Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подготовила оригинальный рецепт новогоднего оливье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар поделилась рецептом с поклонниками, добавив рецепт домашнего майонеза.

Для приготовления майонеза вам понадобится:

2 желтка;

1 ч. л. горчицы;

300-320 мл растительного масла;

сок лимона, соль (по вкусу);

100 г белого йогурта или сметаны.

Взбейте желтки с горчицей и соком лимона. После добавьте половину масла и продолжайте взбивать. Добавьте порциями йогурт, чередуя его с маслом. Взбивайте до однородной массы.

Для приготовления салата вам понадобится:

400 г слабосоленой красной рыбы;

400 г картофеля;

300 г свежих огурцов;

3 яйца;

200 г моркови;

50 г сладкого лука;

100 г майонеза.

Овощи и яйца необходимо сварить и нарезать. Добавьте нарезанную рыбу и заправьте салат майонезом.

Стоит отметить, что поклонники пришли в восторг от рецепта.

«Это правда, Новый год без оливье это не то. Это так же традиции привиты нам с детства, мандарины, шампанское и оливье 100% праздник удался», «Казалось бы, ну что тут можно сделать нового. Ан нет и тут изюминка, спасибо!», «Спасибо за рецепты. Я очень люблю разнообразие в еде, но заметила, что новые салаты раз приготовил и всё, а вот к оливье с небольшими изменениями и шубе все равно возвращаешься», - пишут люди.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом необычного торта: "С нежным цитрусовым кремом".

Как сообщала Politeka, Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

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