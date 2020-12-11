Переможниця і суддя кулінарного шоу " МастерШеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом дивного новорічного десерту
Як передає Politeka.net, відео приготування кулінар поділилася на своєму Ютуб-каналі. (Щоб подивитися - доскролльте до кінця сторінки).
"Поспішаю вас порадувати чарівним новорічним десертом! Це - шоколадні капкейки з шапочкою зі збитого ганаша і... одним секретним інгредієнтом", - звернулася вона до фоловерів.
Для новорічних шоколадних капкейков потрібно приготувати три складові: бісквіт, карамель і ганаш, з'єднавши які і вийде ласощі.
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Щоб приготувати шоколадний бісквіт знадобиться:
- 100 г чорного шоколаду (або молочного)
- 70 г вершкового масла (82%)
- 80 г яєць
- 80 г сметани (10-15%)
- 4 г соди
- 4 г розпушувача
- 35 г какао-порошку
- 150 г цукру
- 150 г борошна
- 80 мл води
Отриману суміш розподілити по формах і випікати в духовці близько 15 хвилин.
Інгредієнти для карамелі:
- 100 мл Baileys
- 150 г цукру
- 150 г вершкового масла (жирність не менше 82%)
- 180 мл вершків (30-35%)
- 2 г желатину + 10 мл води
Щоб зробити збитий ганаш потрібні такі інгредієнти:
- 250 мл вершків (30-35%)
- 300 г молочного шоколаду
- 40 мл Baileys
- 350 мл вершків (30-35%)
Десерт можна злегка присипати шоколадом.
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