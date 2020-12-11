Переможниця і суддя кулінарного шоу " МастерШеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом дивного новорічного десерту

Як передає Politeka.net, відео приготування кулінар поділилася на своєму Ютуб-каналі. (Щоб подивитися - доскролльте до кінця сторінки).

"Поспішаю вас порадувати чарівним новорічним десертом! Це - шоколадні капкейки з шапочкою зі збитого ганаша і... одним секретним інгредієнтом", - звернулася вона до фоловерів.

Для новорічних шоколадних капкейков потрібно приготувати три складові: бісквіт, карамель і ганаш, з'єднавши які і вийде ласощі.

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Щоб приготувати шоколадний бісквіт знадобиться:

  • 100 г чорного шоколаду (або молочного)
  • 70 г вершкового масла (82%)
  • 80 г яєць
  • 80 г сметани (10-15%)
  • 4 г соди
  • 4 г розпушувача
  • 35 г какао-порошку
  • 150 г цукру
  • 150 г борошна
  • 80 мл води

Отриману суміш розподілити по формах і випікати в духовці близько 15 хвилин.

Інгредієнти для карамелі:

  • 100 мл Baileys
  • 150 г цукру
  • 150 г вершкового масла (жирність не менше 82%)
  • 180 мл вершків (30-35%)
  • 2 г желатину + 10 мл води

Щоб зробити збитий ганаш потрібні такі інгредієнти:

  • 250 мл вершків (30-35%)
  • 300 г молочного шоколаду
  • 40 мл Baileys
  • 350 мл вершків (30-35%)

Десерт можна злегка присипати шоколадом.

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