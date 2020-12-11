Переможниця і суддя кулінарного шоу " МастерШеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом дивного новорічного десерту

Як передає Politeka.net, відео приготування кулінар поділилася на своєму Ютуб-каналі. (Щоб подивитися - доскролльте до кінця сторінки).

"Поспішаю вас порадувати чарівним новорічним десертом! Це - шоколадні капкейки з шапочкою зі збитого ганаша і... одним секретним інгредієнтом", - звернулася вона до фоловерів.

Для новорічних шоколадних капкейков потрібно приготувати три складові: бісквіт, карамель і ганаш, з'єднавши які і вийде ласощі.

Щоб приготувати шоколадний бісквіт знадобиться:

100 г чорного шоколаду (або молочного)

70 г вершкового масла (82%)

80 г яєць

80 г сметани (10-15%)

4 г соди

4 г розпушувача

35 г какао-порошку

150 г цукру

150 г борошна

80 мл води

Отриману суміш розподілити по формах і випікати в духовці близько 15 хвилин.

Інгредієнти для карамелі:

100 мл Baileys

150 г цукру

150 г вершкового масла (жирність не менше 82%)

180 мл вершків (30-35%)

2 г желатину + 10 мл води

Щоб зробити збитий ганаш потрібні такі інгредієнти:

250 мл вершків (30-35%)

300 г молочного шоколаду

40 мл Baileys

350 мл вершків (30-35%)

Десерт можна злегка присипати шоколадом.

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