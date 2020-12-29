Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятного вкусного праздничного блюда

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала новогодний рецепт горячего блюда «Оссобуко с гремолатой» для всей семьи.

«Друзья, до Нового года осталось всего пару дней. Это значит, что у вас ещё есть время закупить необходимые продукты и готовить вместе со мной. Уверяю вас, это невероятно вкусное, тающее во рту мясо с овощами, в пикантном соусе, никого не сможет оставить равнодушным», - написала Глинская.

Ингридиенты для оссобуко:

800 г телячьих голяшек

1 морковь

1 луковица

2 стебля сельдерея

2-3 зубчика чеснока

2 помидора (без кожуры и семян) или 40 г томатной пасты

30 г муки

соль, перец

копченая паприка (по желанию)

200 мл белого сухого вина

200 мл бульона

масло растительное+масло сливочное

Гремолата:

10 г петрушки

1 зубчик чеснока

цедра 1/2 лимона

Приготовление:

Мясо промыть, обсушить. Сделать надрезы по всему диаметру, чтобы во время обжарки оно не выгибалось.

Посолить, поперчить. Обвалять в муке и обжарить с двух сторон на смеси масел, по 2-3 минуты.

На растительном масле обжарить лук, морковь, сельдерей, чеснок, до светло-золотистого цвета. Посолить, добавить копченую паприку, вино и бульон. Протушить 5-7 минут. Добавить мелко нарезанные томаты.

Залить соусом мясо. Накрыть фольгой или крышкой. Тушить в духовке, 170 градусов 2.5-3 часа.

Для гремолаты необходимо мелко порубить петрушку с чесноком, добавить лимонную цедру.

«Обязательно подавайте оссобуко с гремолатой», - советует Глинская.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

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