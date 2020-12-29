Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятного вкусного праздничного блюда
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала новогодний рецепт горячего блюда «Оссобуко с гремолатой» для всей семьи.
«Друзья, до Нового года осталось всего пару дней. Это значит, что у вас ещё есть время закупить необходимые продукты и готовить вместе со мной. Уверяю вас, это невероятно вкусное, тающее во рту мясо с овощами, в пикантном соусе, никого не сможет оставить равнодушным», - написала Глинская.
Ингридиенты для оссобуко:
- 800 г телячьих голяшек
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 помидора (без кожуры и семян) или 40 г томатной пасты
- 30 г муки
- соль, перец
- копченая паприка (по желанию)
- 200 мл белого сухого вина
- 200 мл бульона
- масло растительное+масло сливочное
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Гремолата:
- 10 г петрушки
- 1 зубчик чеснока
- цедра 1/2 лимона
Приготовление:
Мясо промыть, обсушить. Сделать надрезы по всему диаметру, чтобы во время обжарки оно не выгибалось.
Посолить, поперчить. Обвалять в муке и обжарить с двух сторон на смеси масел, по 2-3 минуты.
На растительном масле обжарить лук, морковь, сельдерей, чеснок, до светло-золотистого цвета. Посолить, добавить копченую паприку, вино и бульон. Протушить 5-7 минут. Добавить мелко нарезанные томаты.
Залить соусом мясо. Накрыть фольгой или крышкой. Тушить в духовке, 170 градусов 2.5-3 часа.
Для гремолаты необходимо мелко порубить петрушку с чесноком, добавить лимонную цедру.
«Обязательно подавайте оссобуко с гремолатой», - советует Глинская.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
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