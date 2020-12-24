Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом необычного десерта
Как передает Politeka.net, на своем канале в Youtube звезда показала? как приготовить «удивительно красивый торт с грустным названием», кторый съедается сразу.
«Слезы ангела - это нежный творожный десерт, на поверхности которого появляются волшебные капельки... 💧 Знаете, откуда они берутся? Давайте приготовим и узнаем😉», - заинтриговала кулинар.
Итак. Приготовление торта стоит начать с песочной основы.
Для этого понадобятся такие ингредиенты (на форму 22 см):
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- 150 г муки
- 75 г сливочного масла ( жирность не менее 82%)
- 60 г желтка
- 45 г сахара
- 4 г разрыхлителя
- 1 г соли
Основу нужно распределить по форме для запекания, сделав бортики, и отправить в морозилку на 15-20 минут. А за это время нужно приготовить начинку.
Ингредиенты для творожной начинки:
- 500 г творога (жирность 9%)
- 100 г яиц
- 100 г сахара
- 100 г сметаны (жирность 15-20%)
- цедра апельсина
- 20 г кукурузного крахмала
Масса получится не слишком густой. Ее нужно перелить в основу и отравить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
А пока все печется беремся за пригтовление французской меренги.
Французская меренга:
- 90 г белка
- 90 г сахара
Меренгу выкладываем прямо на горячую начинку. Теперь торт нужно отравить в духовку на 10 минут при температуре 160 градусов.
Чтобы на поверхности образовались капельки-«слезы» десерт нужно накрыть какой-то большой посудиной и оставить до полного остывания.
Когда десерт полностью остынет - то будет вылядеть довольно интересно.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Глинская раскрыла рецепт пирожных родом из детства: "Воздушное и супернежное".
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