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Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом необычного десерта

Как передает Politeka.net, на своем канале в Youtube звезда показала? как приготовить «удивительно красивый торт с грустным названием», кторый съедается сразу.

«Слезы ангела - это нежный творожный десерт, на поверхности которого появляются волшебные капельки... 💧 Знаете, откуда они берутся? Давайте приготовим и узнаем😉», - заинтриговала кулинар.

Итак. Приготовление торта стоит начать с песочной основы.

Для этого понадобятся такие ингредиенты (на форму 22 см):

150 г муки

75 г сливочного масла ( жирность не менее 82%)

60 г желтка

45 г сахара

4 г разрыхлителя

1 г соли

Основу нужно распределить по форме для запекания, сделав бортики, и отправить в морозилку на 15-20 минут. А за это время нужно приготовить начинку.

Ингредиенты для творожной начинки:

500 г творога (жирность 9%)

100 г яиц

100 г сахара

100 г сметаны (жирность 15-20%)

цедра апельсина

20 г кукурузного крахмала

Масса получится не слишком густой. Ее нужно перелить в основу и отравить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

А пока все печется беремся за пригтовление французской меренги.

Французская меренга:

90 г белка

90 г сахара

Меренгу выкладываем прямо на горячую начинку. Теперь торт нужно отравить в духовку на 10 минут при температуре 160 градусов.

Чтобы на поверхности образовались капельки-«слезы» десерт нужно накрыть какой-то большой посудиной и оставить до полного остывания.

Когда десерт полностью остынет - то будет вылядеть довольно интересно.

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