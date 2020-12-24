Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом необычного десерта

Как передает Politeka.net, на своем канале в Youtube звезда показала? как приготовить «удивительно красивый торт с грустным названием», кторый съедается сразу.

«Слезы ангела - это нежный творожный десерт, на поверхности которого появляются волшебные капельки... 💧 Знаете, откуда они берутся? Давайте приготовим и узнаем😉», - заинтриговала кулинар.

Итак. Приготовление торта стоит начать с песочной основы.

Для этого понадобятся такие ингредиенты (на форму 22 см):

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  • 150 г муки
  • 75 г сливочного масла ( жирность не менее 82%)
  • 60 г желтка
  • 45 г сахара
  • 4 г разрыхлителя
  • 1 г соли

Основу нужно распределить по форме для запекания, сделав бортики, и отправить в морозилку на 15-20 минут. А за это время нужно приготовить начинку.

Ингредиенты для творожной начинки:

  • 500 г творога (жирность 9%)
  • 100 г яиц
  • 100 г сахара
  • 100 г сметаны (жирность 15-20%)
  • цедра апельсина
  • 20 г кукурузного крахмала

Масса получится не слишком густой. Ее нужно перелить в основу и отравить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

А пока все печется беремся за пригтовление французской меренги.

Французская меренга:

  • 90 г белка
  • 90 г сахара

Меренгу выкладываем прямо на горячую начинку. Теперь торт нужно отравить в духовку на 10 минут при температуре 160 градусов.

Чтобы на поверхности образовались капельки-«слезы» десерт нужно накрыть какой-то большой посудиной и оставить до полного остывания.

Когда десерт полностью остынет - то будет вылядеть довольно интересно.

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